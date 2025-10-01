A remuneração de Engenheiro de Software in Ireland na Johnson & Johnson totaliza €73.4K por year para 24. O pacote de remuneração in Ireland mediano year totaliza €74.1K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Johnson & Johnson. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
23
€ --
€ --
€ --
€ --
24
€73.4K
€70.9K
€0
€2.5K
25
€ --
€ --
€ --
€ --
26
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
