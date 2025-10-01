Diretório de Empresas
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Engenheiro de Software Salários em Haifa Metro

A remuneração de Engenheiro de Software in Haifa Metro na Johnson & Johnson totaliza ₪472K por year para 23. O pacote de remuneração in Haifa Metro mediano year totaliza ₪472K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Johnson & Johnson. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
23
Software Engineer(Nível de Entrada)
₪472K
₪436K
₪0
₪36.3K
24
Senior Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
25
Lead Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
26
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Johnson & Johnson?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Sistemas

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Johnson & Johnson in Haifa Metro sits at a yearly total compensation of ₪530,364. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Johnson & Johnson for the Engenheiro de Software role in Haifa Metro is ₪432,334.

