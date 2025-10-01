A remuneração de Engenheiro Mecânico in San Francisco Bay Area na Johnson & Johnson varia de $117K por year para 23 a $305K por year para 30. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $175K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Johnson & Johnson. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
