Jockey
Jockey Salários

O salário da Jockey varia de $89,550 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing na extremidade inferior a $100,500 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Jockey. Última atualização: 11/26/2025

Operações de Marketing
$89.6K
Engenheiro de Software
$101K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Jockey é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $100,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Jockey é $95,025.

Outros Recursos

