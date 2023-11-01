Diretório de Empresas
Jarvis Consulting Group
Jarvis Consulting Group Salários

A faixa salarial da Jarvis Consulting Group varia de $30,025 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $133,863 para um Recrutador no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Jarvis Consulting Group. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Consultor de Gestão
Median $47.9K
Recrutador
$134K
Engenheiro de Software
$30K

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Jarvis Consulting Group é Recrutador at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $133,863. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Jarvis Consulting Group é $47,859.

