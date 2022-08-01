January Technologies Salários

O salário da January Technologies varia de $142,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $310,545 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da January Technologies . Última atualização: 9/14/2025