Diretório de Empresas
Jaguar Land Rover
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro Mecânico

  • Todos os Salários de Engenheiro Mecânico

Jaguar Land Rover Engenheiro Mecânico Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Engenheiro Mecânico na Jaguar Land Rover totaliza £46.5K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Jaguar Land Rover. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Total por ano
£46.5K
Nível
C Grade
Base
£46.5K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Jaguar Land Rover?

£122K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro Mecânico verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Mecânico na Jaguar Land Rover in United Kingdom situa-se numa remuneração total anual de £62,764. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Jaguar Land Rover para a função de Engenheiro Mecânico in United Kingdom é £46,489.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Jaguar Land Rover

Empresas Relacionadas

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos