Diretório de Empresas
Jaguar Land Rover
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

Jaguar Land Rover Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Cientista de Dados na Jaguar Land Rover totaliza £54.9K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Jaguar Land Rover. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Jaguar Land Rover
Data Scientist
Coventry, EN, United Kingdom
Total por ano
£54.9K
Nível
-
Base
£54.9K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Jaguar Land Rover?

£122K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Cientista de Dados verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Cientista de Dados at Jaguar Land Rover in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £67,041. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jaguar Land Rover for the Cientista de Dados role in United Kingdom is £53,194.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Jaguar Land Rover

Empresas Relacionadas

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos