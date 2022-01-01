Diretório de Empresas
Jacobs
Jacobs Salários

A faixa salarial da Jacobs varia de $44,786 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $194,000 para um Gestor de Projeto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Jacobs. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro Civil
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Engenheiro de Transportes

Engenheiro Estrutural

Engenheiro Mecânico
L1 $69.4K
L3 $108K

Gestor de Projeto
L3 $143K
L5 $194K
Cientista de Dados
Median $148K
Engenheiro Aeroespacial
Median $108K
Analista de Cibersegurança
Median $80K
Contabilista
$133K
Analista de Negócios
$69.7K
Desenvolvimento de Negócios
$85.2K
Engenheiro Químico
$84.6K
Engenheiro Eletrotécnico
$60.2K
Engenheiro Geológico
$70.6K
Engenheiro de Hardware
$137K
Tecnólogo de Informação (TI)
$70.4K
Consultor de Gestão
$124K
Engenheiro de MEP
$129K
Gestor de Produto
$98.5K
Gestor de Programa
$146K
Vendas
$44.8K
Gestor de Engenharia de Software
$176K
Arquiteto de Soluções
$184K

Arquiteto de Dados

FAQs

Най-високоплатената роля, докладвана в Jacobs, е Gestor de Projeto at the L5 level с годишно общо възнаграждение от $194,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Jacobs, е $104,834.

Outros Recursos