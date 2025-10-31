A remuneração total média de Contabilista in United States na Jacksonville Transportation Authority varia de $62.3K a $90.4K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Jacksonville Transportation Authority. Última atualização: 10/31/2025
Remuneração Total Média
Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!