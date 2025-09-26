Diretório de Empresas
Jabil
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Jabil Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in Taiwan na Jabil varia de NT$1.25M por year para Software Engineer II a NT$1.63M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Taiwan mediano year totaliza NT$1.4M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Jabil. Última atualização: 9/26/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Junior Software Engineer
(Nível de Entrada)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Ver 5 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

NT$5.09M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Jabil?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Jabil in Taiwan situa-se numa remuneração total anual de NT$2,833,786. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Jabil para a função de Engenheiro de Software in Taiwan é NT$1,193,556.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Jabil

Empresas Relacionadas

  • Honeywell
  • BNY Mellon
  • Fortive
  • Halliburton
  • Omnicom Group
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos