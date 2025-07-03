Diretório de Empresas
Itau
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Itau Salários

O salário da Itau varia de $6,378 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $80,277 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Itau. Última atualização: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $36.7K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Cientista de Dados
Median $33.9K
Gestor de Engenharia de Software
Median $56.5K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
101 64
Gestor de Produto
Median $36.4K
Analista de Dados
Median $16.6K
Arquiteto de Soluções
Median $50.5K
Analista de Negócios
$16.6K
Gestor de Ciência de Dados
$80.3K
Analista Financeiro
$54K
Recursos Humanos
$17.7K
Marketing
$20.5K
Designer de Produto
$6.4K
Gestor de Programa
$33.7K
Gestor de Projeto
$33.7K
Analista de Cibersegurança
$31.6K
Gestor de Programa Técnico
$38.2K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Itau é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $80,277. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Itau é $33,820.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Itau

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Microsoft
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Databricks
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/itau/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.