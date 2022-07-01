Issuu Salários

Diretório de Empresas
O salário da Issuu varia de $45,768 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $112,295 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Issuu. Última atualização: 11/22/2025

Engenheiro de Software
$45.8K
Gestor de Engenharia de Software
$112K
A função com maior remuneração reportada na Issuu é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $112,295. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Issuu é $79,031.

