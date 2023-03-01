Diretório de Empresas
Isracard
Isracard Salários

O salário da Isracard varia de $25,309 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $165,301 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Isracard. Última atualização: 11/22/2025

Engenheiro de Software
Median $91.1K
Assistente Administrativo
$98K
Engenheiro Civil
$135K

Cientista de Dados
$79.6K
Analista Financeiro
$45.4K
Gestor de Projeto
$83.4K
Vendas
$25.3K
Analista de Cibersegurança
$133K
Gestor de Engenharia de Software
$165K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Isracard é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $165,301. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Isracard é $91,062.

