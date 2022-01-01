iRhythm Salários

Diretório de Empresas
iRhythm
A faixa salarial da iRhythm varia de $124,375 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing no limite inferior a $357,700 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da iRhythm. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $211K
Analista de Negócios
$154K
Engenheiro de Hardware
$179K

Operações de Marketing
$124K
Gestor de Produto
$266K
Vendas
$199K
Gestor de Engenharia de Software
$358K
Investigador de Experiência do Utilizador
$153K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na iRhythm, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 4th-ANO (25.00% anual)

FAQs

Rolul cel mai bine plătit raportat la iRhythm este Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $357,700. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la iRhythm este $188,876.

