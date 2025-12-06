Diretório de Empresas
iQIYI
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista de Dados

  • Todos os Salários de Analista de Dados

iQIYI Analista de Dados Salários

A remuneração total média de Analista de Dados in Taiwan na iQIYI varia de NT$756K a NT$1.04M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da iQIYI. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$26.8K - $31.8K
Taiwan
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$24.7K$26.8K$31.8K$33.8K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Analista de Dados submissões na iQIYI para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na iQIYI?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Analista de Dados verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na iQIYI in Taiwan situa-se numa remuneração total anual de NT$1,035,161. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na iQIYI para a função de Analista de Dados in Taiwan é NT$756,117.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para iQIYI

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • Google
  • Intuit
  • Tesla
  • Lyft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/iqiyi/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.