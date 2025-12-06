Diretório de Empresas
InVivo Biosystems
InVivo Biosystems Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in Canada na InVivo Biosystems varia de CA$122K a CA$177K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da InVivo Biosystems. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$101K - $117K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$88.7K$101K$117K$129K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na InVivo Biosystems?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquiteto de Soluções na InVivo Biosystems in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$177,067. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na InVivo Biosystems para a função de Arquiteto de Soluções in Canada é CA$122,013.

Outros Recursos

