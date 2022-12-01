Diretório de Empresas
Investec
Investec Salários

A faixa salarial da Investec varia de $21,164 em remuneração total por ano para um Banqueiro de Investimento no limite inferior a $158,746 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Investec. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Analista de Dados
$72.4K
Cientista de Dados
$92.4K
Banqueiro de Investimento
$21.2K

Marketing
$125K
Designer de Produto
$65.2K
Gestor de Projeto
$42.2K
Engenheiro de Software
$81K
Gestor de Engenharia de Software
$159K
Arquiteto de Soluções
$53.8K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Investec é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $158,746. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Investec é $72,417.

