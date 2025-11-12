Diretório de Empresas
Intuit
Intuit Engenheiro de Software de Segurança Salários

A remuneração de Engenheiro de Software de Segurança in United States na Intuit totaliza $268K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $220K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Intuit.

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer 1
(Nível de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$268K
$178K
$75K
$15K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Intuit, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software de Segurança na Intuit in United States situa-se numa remuneração total anual de $315,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Intuit para a função de Engenheiro de Software de Segurança in United States é $106,250.

Outros Recursos