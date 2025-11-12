A remuneração de Engenheiro de Software de Segurança in United States na Intuit totaliza $268K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $220K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Intuit. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$268K
$178K
$75K
$15K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Intuit, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)