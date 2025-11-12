A remuneração de Engenheiro de Machine Learning in San Francisco Bay Area na Intuit varia de $204K por year para Software Engineer 2 a $454K por year para Senior Staff Software Engineer. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $320K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Intuit. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$204K
$161K
$33K
$10K
Senior Software Engineer
$254K
$189K
$49.2K
$16.3K
Staff Software Engineer
$356K
$225K
$83.8K
$47.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Intuit, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)