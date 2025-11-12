A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area na Intuit varia de $146K por year para Software Engineer 1 a $469K por year para Architect. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $279K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Intuit. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer 1
$146K
$118K
$16.4K
$11.8K
Software Engineer 2
$203K
$152K
$38.8K
$11.4K
Senior Software Engineer
$256K
$180K
$59.6K
$16.5K
Staff Software Engineer
$330K
$210K
$82.9K
$36.9K
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Intuit, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)