Intuit
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Full-Stack

  • New York City Area

Intuit Engenheiro de Software Full-Stack Salários em New York City Area

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in New York City Area na Intuit varia de $160K por year para Software Engineer 1 a $338K por year para Staff Software Engineer. O pacote de remuneração in New York City Area mediano year totaliza $206K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Intuit. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer 1
(Nível de Entrada)
$160K
$133K
$16K
$11.5K
Software Engineer 2
$199K
$157K
$23.7K
$18.3K
Senior Software Engineer
$276K
$196K
$51K
$28.8K
Staff Software Engineer
$338K
$219K
$87.9K
$31.5K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Intuit, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Full-Stack na Intuit in New York City Area situa-se numa remuneração total anual de $405,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Intuit para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in New York City Area é $206,750.

Outros Recursos