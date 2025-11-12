Diretório de Empresas
Intuit
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Designer de Interação

Intuit Designer de Interação Salários

A remuneração de Designer de Interação in United States na Intuit varia de $156K por year a $277K. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $235K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Intuit. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$234K
$163K
$51.8K
$18.6K
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Intuit, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Designer de Produto verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Interação na Intuit in United States situa-se numa remuneração total anual de $277,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Intuit para a função de Designer de Interação in United States é $230,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Intuit

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Amazon
  • Apple
  • Microsoft
  • PayPal
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos