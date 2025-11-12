A remuneração de Designer de Interação in United States na Intuit varia de $156K por year a $277K. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $235K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Intuit. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$234K
$163K
$51.8K
$18.6K
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Intuit, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)