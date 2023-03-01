Intesa Sanpaolo Salários

A faixa salarial da Intesa Sanpaolo varia de $15,558 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro no limite inferior a $93,254 para um Arquiteto de Soluções no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Intesa Sanpaolo . Última atualização: 8/13/2025