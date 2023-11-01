Diretório de Empresas
International SOS
International SOS Salários

O salário da International SOS varia de $70,614 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $150,000 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da International SOS. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Vendas
Median $150K
Cientista de Dados
$70.6K
Tecnólogo de Informação (TI)
$94.1K

Gestor de Programa
$74.6K
Gestor de Projecto
$127K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na International SOS é Vendas com uma remuneração total anual de $150,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na International SOS é $94,063.

