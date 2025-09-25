Diretório de Empresas
Interac
Interac Cybersecurity Analyst Salários

O pacote de remuneração mediano de Cybersecurity Analyst na Interac totaliza CA$114K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Interac.

Pacote Mediano
company icon
Interac
Cybersecurity Analyst
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$114K
Nível
hidden
Base
CA$104K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$10.4K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Interac?

CA$225K

Últimas Submissões Salariais
Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste jobFamilies.Cybersecurity Analyst chez Interac s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$140,477.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Interac pour le poste jobFamilies.Cybersecurity Analyst est de CA$113,939.

