Diretório de Empresas
Interac
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Interac Salários

A faixa salarial da Interac varia de $54,953 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $100,269 para um Analista de Cibersegurança no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Interac. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $87.1K
Gestor de Produto
Median $60K
Cientista de Dados
$65.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tecnólogo de Informação (TI)
$55K
Gestor de Programa
$81.1K
Analista de Cibersegurança
$100K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Interac é Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $100,269. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Interac é $73,280.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Interac

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • Square
  • Stripe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos