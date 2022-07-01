Diretório de Empresas
IntelyCare
IntelyCare Salários

A faixa salarial da IntelyCare varia de $100,500 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $197,010 para um Gestor de Ciência de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da IntelyCare. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $148K
Gestor de Ciência de Dados
$197K
Cientista de Dados
$101K

Gestor de Design de Produto
$182K
Gestor de Produto
$116K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na IntelyCare é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $197,010. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na IntelyCare é $148,000.

