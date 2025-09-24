Diretório de Empresas
IntelliGenesis
  • Salários
  • Information Technologist (IT)

  • Todos os Salários de Information Technologist (IT)

IntelliGenesis Information Technologist (IT) Salários

O pacote de remuneração mediano de Information Technologist (IT) na IntelliGenesis totaliza $101K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da IntelliGenesis. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
IntelliGenesis
Instructor
Annapolis Junction, MD
Total por ano
$101K
Nível
L1
Base
$101K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
9 Anos
Quais são os níveis de carreira na IntelliGenesis?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
