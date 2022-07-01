Diretório de Empresas
IntelliGenesis
IntelliGenesis Salários

A faixa salarial da IntelliGenesis varia de $94,525 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $167,160 para um Analista de Cibersegurança no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da IntelliGenesis. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $126K
Tecnólogo de Informação (TI)
$94.5K
Analista de Cibersegurança
$167K

Engenheiro de Software
$167K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na IntelliGenesis é Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $167,160. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na IntelliGenesis é $146,415.

