IntelliGenesis Salários

A faixa salarial da IntelliGenesis varia de $94,525 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $167,160 para um Analista de Cibersegurança no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da IntelliGenesis . Última atualização: 8/10/2025