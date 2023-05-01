IntelliBoard Salários

Diretório de Empresas
O salário da IntelliBoard varia de $39,800 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Vendas na extremidade inferior a $45,900 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da IntelliBoard. Última atualização: 11/24/2025

Engenheiro de Vendas
$39.8K
Arquiteto de Soluções
$45.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na IntelliBoard é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $45,900. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na IntelliBoard é $42,850.

