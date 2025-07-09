Diretório de Empresas
Intellias
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Intellias Salários

A faixa salarial da Intellias varia de $15,288 em remuneração total por ano para um Marketing no limite inferior a $95,574 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Intellias. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $60K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócios
$65.8K
Analista de Dados
$35K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Engenheiro de Hardware
$63.6K
Tecnólogo de Informação (TI)
$77.6K
Marketing
$15.3K
Gestor de Projeto
$40.1K
Gestor de Engenharia de Software
$95.6K
Arquiteto de Soluções
$82.3K
Gestor de Programa Técnico
$67.3K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Intellias é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $95,574. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Intellias é $64,683.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Intellias

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Amazon
  • Spotify
  • Dropbox
  • Stripe
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos