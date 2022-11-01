Intelcom Salários

O salário da Intelcom varia de $60,476 em remuneração total por ano para um Information Technologist (IT) na extremidade inferior a $105,874 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Intelcom . Última atualização: 10/21/2025