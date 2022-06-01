Diretório de Empresas
Intapp
Intapp Salários

A faixa salarial da Intapp varia de $72,507 em remuneração total por ano para um Contabilista no limite inferior a $233,825 para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Intapp. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Designer de Produto
Median $108K
Gestor de Produto
Median $144K
Contabilista
$72.5K

Tecnólogo de Informação (TI)
$234K
Marketing
$102K
Gestor de Design de Produto
$95.5K
Gestor de Projeto
$164K
Vendas
$120K
Engenheiro de Software
$119K
Gestor de Engenharia de Software
$129K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Intapp, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Intapp é Tecnólogo de Informação (TI) at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $233,825. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Intapp é $119,799.

