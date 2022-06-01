Intapp Salários

A faixa salarial da Intapp varia de $72,507 em remuneração total por ano para um Contabilista no limite inferior a $233,825 para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Intapp . Última atualização: 8/10/2025