A remuneração total média de Arquitecto de Soluções in Canada na Intact Financial Corporation varia de CA$124K a CA$177K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Intact Financial Corporation. Última atualização: 9/25/2025
Remuneração Total Média
Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!