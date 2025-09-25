Diretório de Empresas
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Gestor de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gestor de Engenharia de Software in Canada na Intact Financial Corporation varia de CA$217K a CA$302K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Intact Financial Corporation. Última atualização: 9/25/2025

Remuneração Total Média

CA$232K - CA$274K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
CA$217KCA$232KCA$274KCA$302K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

CA$225K

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Intact Financial Corporation?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Intact Financial Corporation in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$302,009. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Intact Financial Corporation para a função de Gestor de Engenharia de Software in Canada é CA$216,827.

