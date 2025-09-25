Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Software na Intact Financial Corporation totaliza CA$77.4K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Intact Financial Corporation. Última atualização: 9/25/2025

Pacote Mediano
company icon
Intact Financial Corporation
Software Developer 1
Montreal, QC, Canada
Total por ano
CA$77.4K
Nível
L4
Base
CA$77.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
0 Anos
Quais são os níveis de carreira na Intact Financial Corporation?

CA$225K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Intact Financial Corporation in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$136,569. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Intact Financial Corporation para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$77,099.

