Intact Financial Corporation
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

Intact Financial Corporation Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Cientista de Dados na Intact Financial Corporation totaliza CA$114K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Intact Financial Corporation. Última atualização: 9/25/2025

Pacote Mediano
company icon
Intact Financial Corporation
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$114K
Nível
L3
Base
CA$104K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$9.8K
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Intact Financial Corporation?

CA$225K

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Intact Financial Corporation in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$163,384. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Intact Financial Corporation para a função de Cientista de Dados in Canada é CA$118,599.

Outros Recursos