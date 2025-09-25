Diretório de Empresas
A remuneração total média de Avaliador de Sinistros in Ireland na Intact Financial Corporation varia de €22.3K a €31.1K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Intact Financial Corporation. Última atualização: 9/25/2025

Remuneração Total Média

€23.9K - €28.2K
Ireland
Intervalo Comum
Intervalo Possível
€22.3K€23.9K€28.2K€31.1K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Intact Financial Corporation?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Avaliador de Sinistros na Intact Financial Corporation in Ireland situa-se numa remuneração total anual de €31,083. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Intact Financial Corporation para a função de Avaliador de Sinistros in Ireland é €22,316.

