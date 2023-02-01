Insurance Auto Auctions Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Insurance Auto Auctions varia de $63,315 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $153,765 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Insurance Auto Auctions. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $120K
Tecnólogo de Informação (TI)
$63.3K
Gestor de Engenharia de Software
$154K

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Insurance Auto Auctions é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $153,765. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Insurance Auto Auctions é $120,000.

