Diretório de Empresas
Insulet
Insulet Salários

A faixa salarial da Insulet varia de $37,192 em remuneração total por ano para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $201,000 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Insulet. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $143K
Engenheiro Mecânico
Median $81K
Engenheiro Biomédico
$101K

Serviço de Atendimento ao Cliente
$37.2K
Marketing
$185K
Gestor de Produto
$158K
Gestor de Projeto
$60.2K
Gestor de Engenharia de Software
$201K
Investigador de Experiência do Utilizador
$110K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Insulet é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Insulet é $110,445.

