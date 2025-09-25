Diretório de Empresas
Instacart
Instacart Recrutador Salários

A remuneração de Recrutador in United States na Instacart totaliza $222K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $195K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Instacart. Última atualização: 9/25/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
Recruiter 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Recruiter 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Recruiter 1
$222K
$173K
$49K
$0
L6
Senior Recruiter 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

50%

ANO 1

50%

ANO 2

Tipo de Ações
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:

  • 50% adquire-se no 1st-ANO (50.00% anual)

  • 50% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recrutador na Instacart in United States situa-se numa remuneração total anual de $245,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Instacart para a função de Recrutador in United States é $173,000.

Outros Recursos