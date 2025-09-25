Diretório de Empresas
Instacart
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

Instacart Designer de Produto Salários

A remuneração de Designer de Produto in United States na Instacart varia de $209K por year para L4 a $395K por year para L7. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $243K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Instacart. Última atualização: 9/25/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Product Designer 2
$209K
$139K
$70.2K
$0
L5
Senior Product Designer 1
$253K
$181K
$71.8K
$0
L6
Senior Product Designer 2
$279K
$195K
$84.7K
$0
$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

50%

ANO 1

50%

ANO 2

Tipo de Ações
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:

  • 50% adquire-se no 1st-ANO (50.00% anual)

  • 50% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% trimestral)



Títulos Incluídos

Designer UX

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Designer de Produto at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $395,429. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Designer de Produto role in United States is $240,000.

