A remuneração de Cientista de Dados in United States na Instacart varia de $248K por year para L4 a $411K por year para L6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $320K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Instacart. Última atualização: 9/25/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$248K
$167K
$80.7K
$0
L5
$328K
$189K
$127K
$11.8K
L6
$411K
$222K
$182K
$6K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
50%
ANO 1
50%
ANO 2
Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:
50% adquire-se no 1st-ANO (50.00% anual)
50% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% trimestral)