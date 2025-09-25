Diretório de Empresas
Instacart
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Sucesso do Cliente

  • Todos os Salários de Sucesso do Cliente

Instacart Sucesso do Cliente Salários

A remuneração total média de Sucesso do Cliente in Canada na Instacart varia de CA$115K a CA$164K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Instacart. Última atualização: 9/25/2025

Remuneração Total Média

CA$131K - CA$155K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
CA$115KCA$131KCA$155KCA$164K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Sucesso do Cliente submissões na Instacart para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário

CA$226K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

50%

ANO 1

50%

ANO 2

Tipo de Ações
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:

  • 50% adquire-se no 1st-ANO (50.00% anual)

  • 50% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Sucesso do Cliente verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Sucesso do Cliente na Instacart in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$163,549. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Instacart para a função de Sucesso do Cliente in Canada é CA$115,196.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Instacart

Empresas Relacionadas

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos