A remuneração de Gestor de Operações de Negócio na Instacart totaliza $210K por year para L6. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Instacart. Última atualização: 9/25/2025

Remuneração Total Média

$193K - $219K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$170K$193K$219K$242K
Intervalo Comum
Intervalo Possível
Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

50%

ANO 1

50%

ANO 2

Tipo de Ações
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:

  • 50% adquire-se no 1st-ANO (50.00% anual)

  • 50% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% trimestral)



Perguntas Frequentes

ለGestor de Operações de Negócio በInstacart የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$241,900 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በInstacart ለGestor de Operações de Negócio ሚና የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $170,150 ነው።

