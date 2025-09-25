A remuneração de Gestor de Operações de Negócio na Instacart totaliza $210K por year para L6. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Instacart. Última atualização: 9/25/2025
Remuneração Total Média
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
50%
ANO 1
50%
ANO 2
Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:
50% adquire-se no 1st-ANO (50.00% anual)
50% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% trimestral)