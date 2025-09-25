Diretório de Empresas
Instacart
Instacart Contabilista Salários

A remuneração de Contabilista in United States na Instacart totaliza $133K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $143K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Instacart. Última atualização: 9/25/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$133K
$128K
$5.1K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 3 Mais Níveis
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

50%

ANO 1

50%

ANO 2

Tipo de Ações
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:

  • 50% adquire-se no 1st-ANO (50.00% anual)

  • 50% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% trimestral)



Títulos Incluídos

Technical Accountant

Perguntas Frequentes

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Contabilista chez Instacart in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $188,700. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Instacart pour le poste Contabilista in United States est de $137,500.

