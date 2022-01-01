Inovalon Salários

Diretório de Empresas
Inovalon
O salário da Inovalon varia de $43,675 em remuneração total por ano para um Arquitecto de Soluções na extremidade inferior a $276,375 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Inovalon. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $100K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $132K
Analista de Dados
Median $100K

Analista de Negócio
Median $96K
Desenvolvimento de Negócio
$110K
Atendimento ao Cliente
$55.3K
Recursos Humanos
$190K
Consultor de Gestão
$276K
Gestor de Projecto
$146K
Vendas
$49.8K
Gestor de Engenharia de Software
$246K
Arquitecto de Soluções
$43.7K
Perguntas Frequentes

El puesto con mayor salario reportado en Inovalon es Consultor de Gestão at the Common Range Average level con una compensación total anual de $276,375. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Inovalon es $105,223.

