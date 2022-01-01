Diretório de Empresas
Innovaccer
Innovaccer Salários

O salário da Innovaccer varia de $9,325 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $260,100 para um Gestor de Design de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Innovaccer. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Engenheiro de Software Backend

Cientista de Dados
Median $17.5K
Gestor de Produto
Median $55.8K

Gestor de Engenharia de Software
Median $67.7K
Analista de Dados
Median $9.3K
Designer de Produto
Median $21.6K
Gestor de Ciência de Dados
$70.8K
Tecnólogo de Informação (TI)
$77.7K
Consultor de Gestão
$16.5K
Operações de Marketing
$11.8K
Gestor de Design de Produto
$260K
Vendas
$11.8K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Innovaccer é Gestor de Design de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $260,100. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Innovaccer é $21,561.

