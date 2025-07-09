Diretório de Empresas
Innotech
Innotech Salários

O salário da Innotech varia de $11,973 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade inferior a $122,400 para um Engenheiro Químico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Innotech. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $51K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Analista de Dados
Median $39.8K
Analista de Negócio
Median $46K

Arquitecto de Soluções
Median $68K

Arquiteto de Dados

Gestor de Programa Técnico
Median $78.9K
Assistente Administrativo
$22.7K
Engenheiro Químico
$122K
Cientista de Dados
Median $31.3K
Tecnólogo de Informação (TI)
$12K
Banker de Investimento
$41.8K
Jurídico
$63.2K
Designer de Produto
$38.8K
Gestor de Produto
$60.2K
Gestor de Projecto
$91.4K
Recrutador
$58.5K
Gestor de Engenharia de Software
$66K
Capitalista de Risco
$41.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Innotech é Engenheiro Químico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $122,400. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Innotech é $50,958.

